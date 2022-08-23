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Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:

AA

Adanaspor'dan eski kalecisi Goran Karacic ile ilgili açıklama:

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sözleşmesini tek taraflı fesheden eski kalecisi Goran Karacic ile alacakları konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Karacic'in geçen sezonun ikinci yarısında alacaklarını elde edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği belirtildi.

Futbolcunun süreçteki davranışlarının ve sosyal medya paylaşımlarının takip edildiğine yer verilen açıklamada, "Futbolcunun sözleşmesini feshettikten sonra konsol oyunlarından birini oynarken bu sezon transfer olduğu takımı seçmesi sosyal medyaya yansımıştı. Lig devam ederken bir futbolcunun bu şekilde sözleşmesini feshetmesi hayatın olağan akışıyla bağdaşmayacak nitelikte bir davranıştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hakkında hukuki süreç başlatma kararı alınan Karacic'in kulüple anlaştığı bilgisine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz oyuncuyla ilgili FIFA'ya hukuki ve yasal başvurusunu başlatma sürecindeyken, ilgili oyuncu kulübümüze başvurmuş, usulsüz transfer yaptırımıyla karşılaşmamak adına hareket etmiştir. En nihayetinde ilgili futbolcu geçen seneki alacaklarından vazgeçmeyi teklif ederek ve cezai yaptırımı da kabul ederek kulübümüzle anlaşmıştır. İlgili süreçler devam ederken kulüp menfaatleri gözetilerek taraftarımıza bazı konularda bilgi akışı sağlayamamaktayız. O dönem kulübümüzü zor duruma sokma adına yapılan işlemler, oyuncunun davranışları ve özellikle sosyal medyadan başka takımı seçerek oyun oynaması hususlarını taraftarımızın takdirine bırakıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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