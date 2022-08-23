Adanaspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarına başladı

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ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı takım, Çatalan Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı.

Çift kale maçla devam eden antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Yeni transfer Metehan Altunbaş da takımla ilk antrenmanına çıktı













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