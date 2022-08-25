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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vincenzo Montella, Fenerbahçe karşısındaki oyundan memnun:

AA

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Vincenzo Montella, Fenerbahçe karşısındaki oyundan memnun:

ADANA (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyete rağmen oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Montella, ligin 4. haftasında 27 Ağustos'ta sahalarında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenildikleri karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Takımı tebrik etmemiz lazım çünkü gerçekten de böyle bir statta, seyircinin önünde hiçbir zaman pes etmediler. Tekrardan skora ortak olmak için ne gerektiyse yapmaya çalıştılar. O yüzden oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu, takım ruhumuzun ne kadar önde olduğunu da gösterdi. Bu bizim için pozitif bir etki." diye konuştu.

Montella, maçta hakem hatalarının olduğunu belirterek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine rağmen bu hataların görülmediğini savundu.

Ümraniyespor maçına yoğunlaştıklarını dile getiren İtalyan teknik adam, "Sonraki maç aslında bize birçok sorunun yanıtını verecektir çünkü 3 maçını iyi bir şekilde tamamlamış rakibe karşı oynuyoruz. Kolektif anlamda defans yapabilen bir takıma karşı oynayacağız. Gerçekten de iyi defans yapan bir takım ve baskı yapacakları zaman da etkili baskı yapan bir takım." değerlendirmesinde bulundu.


- "Balotelli'nin ufak bir rahatsızlığı vardı"


Montella, Mario Balotelli'nin Fenerbahçe karşısında forma giymemesiyle ilgili soru üzerine, "Balotelli'nin ufak bir rahatsızlığı vardı, o yüzden yoktu. Dün biraz antrenman yaptı, bugün tekrar değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Kadro kurarken zorlanmadıklarını anlatan Vincenzo Montella, şunları kaydetti:

"Çok fazla yeni futbolcumuz var. Elimizden gelen her şeyi yaparak en maksimum neyse her maçta onu çıkaracağız. Adım adım ilerleyerek içimizde tuttuğumuz o hedefleri de yakalamak istiyoruz. Adım adım ilerleyerek önümüzdeki hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız."

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