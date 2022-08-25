Adana'da atlı polisler toplumsal olaylara karşı tatbikat yaptı

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ADANA (AA) - Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, toplumsal olaylara müdahale tatbikatı gerçekleştirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, düzenlenen çeşitli tatbikatlarla atlarını toplumsal olaylara müdahalede her an göreve hazır bekletiyor.

Amirliğin yerleşkesindeki tatbikatta, atlı polisler senaryo gereği çıkan toplumsal olaylara karşı önlem aldı.

Sis ve ses bombalarının da kullanıldığı tatbikatta ekipler, göstericilere müdahale etti.

Her an göreve hazır bekleyen atlı polisler, sık sık sis ve ses bombalı tatbikatlarla toplumsal olaylardaki çevresel etkilere de alıştırılıyor. Tatbikatlar sayesinde atların ani gelişen olaylar ve yüksek sesli ortamlarda ürkmemesi sağlanıyor.

Atlı polisler, başta toplumsal olaylar olmak üzere halkın yoğun olduğu stat, spor salonu, konser alanı, park ve caddelerde görev alarak vatandaşın huzur ve güveninin tesisi için çalışıyor.

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