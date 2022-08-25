Adana'da üniversite kazanan devlet korumasındaki öğrenciler ödüllendirildi

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ADANA (AA) - Adana'da, üniversiteye yerleşen devlet korunması altındaki 11 öğrenciye hediye verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından üniversiteye yerleşen koruma altındaki 11 öğrenci için tören düzenlendi.

İl Müdürü Nevzat Özer, tebrik ettiği öğrencilere hediyelerini verdi.

Özer, öğrencilerin üniversite kazanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu çocuklarımız öyle bir başarıya imza attılar ki sadece kendileri üniversiteyi kazanmakla kalmayıp diğer devlet koruması altında olan çocuklarımıza da rol model oldular." ifadesini kullandı.



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