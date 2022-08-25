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Adana'da üniversite kazanan devlet korumasındaki öğrenciler ödüllendirildi

AA

Adana'da üniversite kazanan devlet korumasındaki öğrenciler ödüllendirildi

ADANA (AA) - Adana'da, üniversiteye yerleşen devlet korunması altındaki 11 öğrenciye hediye verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından üniversiteye yerleşen koruma altındaki 11 öğrenci için tören düzenlendi.

İl Müdürü Nevzat Özer, tebrik ettiği öğrencilere hediyelerini verdi.

Özer, öğrencilerin üniversite kazanmasından mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu çocuklarımız öyle bir başarıya imza attılar ki sadece kendileri üniversiteyi kazanmakla kalmayıp diğer devlet koruması altında olan çocuklarımıza da rol model oldular." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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