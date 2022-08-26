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Yer fıstığını üreten ve işleyen Çukurova, ihracatta da "söz sahibi"

AA

Yer fıstığını üreten ve işleyen Çukurova, ihracatta da "söz sahibi"

ADANA/OSMANİYE (AA) - ÖMER FANSA/ÜMİT KAHRIMAN - Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yaklaşık yüzde 85'inin yapıldığı Adana ve Osmaniye, ürünün bereketli Çukurova topraklarında yetiştirilmesinden işlenip tüketiciye ulaştırılmasına ve ihracatına kadar tüm aşamalarda "söz sahibi" konumda bulunuyor.

Kuru yemiş sektörünün başlıca ürünlerinden yer fıstığı, Çukurova'nın tarım kentleri Adana ve Osmaniye'de çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor.

Adana, Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yüzde 50'sini, Osmaniye ise yüzde 35'ini gerçekleştiriyor.

İki kentte üretilen fıstıkların büyük bölümü Osmaniye'deki işleme tesislerine gönderiliyor.

Fıstıklar, burada işlendikten sonra hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Hasadın sürdüğü Adana'da yaklaşık 237 bin dekardan 100 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Osmaniye'de de eylülde başlanacak hasatta 127 bin dekarda ekili yer fıstığından 50 bin ton verim alınacağı öngörülüyor.

- Hava şartları yer fıstığı üretimine uygun gitti

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentin Türkiye'nin yer fıstığı üretiminin yarısını tek başına gerçekleştirdiğini söyledi.

Kentin üretim rakamlarıyla ilgili bilgi veren Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yıl üretim alanımızda yaklaşık 40 bin dekar düşüş olmasına rağmen rekolte beklentimiz yüksek. Havanın yer fıstığı üretim şartlarına uygun seyretmesi ve serin olmasının verimi artırmasını ümit ediyoruz. Geçen yıla göre dekarda ortalama 50 kilogram verim artışı olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl 100 bin tonun üzerinde üretim elde etmeyi hedefliyoruz."

Tekin, yer fıstığının dünyada yağ üretiminde de kullanıldığını işaret ederek, "Ülkemizde genelde çerezlik olarak kullanılan yer fıstığı, yağ üretiminde de tercih edilmeye başlandı. Şu anda Adana-Osmaniye hattında yer fıstığı yağı üreten ve satan işletmeler bulunmakta." dedi.

- Osmaniye'de işlenip yurt içi ve dışına gönderiliyor

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç de coğrafi işaret tescilli yer fıstığının hasadına eylülde başlanacağını ve 50 bin ton ürün toplamayı beklediklerini söyledi. İlmeç , "Osmaniye özelinde yer fıstığı ekim alanında bir miktar azalma görülüyor. Bunun nedeni çiftçinin gelir-gider hesabı ve geçen yıl yer fıstığı ekili alanlarda bu sene mısır ekimine dönmesi. Üretim alanı azalsa da verimde güzel rakamlar elde edeceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

Osmaniye Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sait Çenet de Türkiye'de üretilen yer fıstığının yüzde 95'e yakınının kentte işlendiğine dikkati çekerek, "Türkiye'deki yer fıstığının yüzde 35'i Osmaniye'de üretiliyor. Geri kalan üretim ise Osmaniye'nin çevresindeki illerde yapılıyor. Türkiye'de üretilen yer fıstığının yüzde 95'i burada işleniyor. Kentimizde 160'a yakın yer fıstığı işleme tesisimiz var. Burada işlenen yer fıstıkları ülkemize ve dünyaya gönderiliyor." ifadelerini kullandı.

Çenet, geçen yıl 104 ülkeye 23 bin 550 ton yer fıstığı satıldığını, 2022'nin ocak-temmuz döneminde ise 13 bin 230 ton fıstık ihraç edildiğini bildirdi.

- Serin havanın rekolteyi artırması bekleniyor

Adana'nın Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde 100 dönümde üretim yapan Levent Kılavuz, 10 yıldır yer fıstığı ektiğini söyledi.

Tarlasına bu yıl Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilerek tescillenen "Ayşehanım" cinsi yer fıstığı ektiğini ifade eden Kılavuz, "Bu yıl verim de güzel görünüyor maşallah. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu yıl geçen yıla göre rekoltemiz biraz daha yüksek görünüyor çünkü hava biraz daha serin gitti. Ayrıca tohumumuz da biraz daha verimli. İnşallah dönüm başına 600-650 kilogram rekolte bekliyoruz." diye konuştu.

İnnaplıhüyüğü Mahallesi'nde 400 dönümde yer fıstığı yetiştiren Murat Terzi de hasada başladıklarını belirterek, "Bu sene havalar serin gittiğinden mahsuller geçen seneye göre biraz daha yüksek. İnşallah para da ederse bizim için güzel olur." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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