Adana Demirspor, HangiKredi Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.





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