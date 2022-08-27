Adana'da polise ateş açılmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapan 3 polisin tüfekle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 21 Ağustos'ta Narlıca Mahallesi Mehmet Özel Caddesi'ndeki uyuşturucu denetimi sırasında 3 polis memurunun tüfekle yaralanmasıyla ilgili kimlikleri belirlenen zanlılar T.G (22), M.K (27). ve K.Y. (18) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.G. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Ağustos'taki denetimde hakkında yakalama kararı bulunan T.G'yi gözaltına almak istemiş, polise direnen şüphelinin yer aldığı gruptan pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3 polis memuru yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.