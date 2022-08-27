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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü

AA

Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ergenuşağı Mahallesi'nde yaşayan Sezai Ağca, eşinin çevreden domuz sesi geldiğini söylemesi üzerine bahçesini kontrol etmek istedi.

Merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düşen Ağca, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ağca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekiplerinin ev ve çevresindeki incelemesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Ağca'nın, 2013'te şehit olan polis memuru Serkan Ağca'nın babası olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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