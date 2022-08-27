GÜNCELLEME - Adana'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Ergenuşağı Mahallesi'nde yaşayan Sezai Ağca (60), eşinin çevreden domuz sesi geldiğini söylemesi üzerine bahçesini kontrol etmek istedi.

Merdivenden indiği sırada dengesini kaybederek düşen Ağca, elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu başından yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ağca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemenin sonunda cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Ağca'nın naaşı, Kozan Asri Mezarlığı'ndaki cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Namaza, Sezai Ağca'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak da katıldı.

Ağca'nın, 2013'te şehit olan polis memuru Serkan Ağca'nın babası olduğu öğrenildi.

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