Adana'da polisten kaçarken bir çocuğu rehin alan şüpheli yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da gözaltına alınmak istenirken polisten kaçan ve kendisini bir eve kilitleyerek buradaki çocuğu rehin alan şüpheli, ikna edilerek gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi 18001 sokakta polisin bir olayla ilgili gözaltına almak istediği K.O, kaçarak 4 katlı bir eve saklandı.

Kapıyı kilitleyen K.O, burada oyun oynayan 14 yaşındaki bir çocuğu da rehin aldı.

Elinde tabanca olduğu ileri sürülen şüpheliyi yakalamak için olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi.

Evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, bir saat süren çabalar sonucu şüpheliyi teslim olmaya ikna ederek gözaltına aldı.

K.O, polis merkezine götürüldü.

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