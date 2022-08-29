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Türkiye şampiyonu para badmintoncu Narin Uluç, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor:

AA

Türkiye şampiyonu para badmintoncu Narin Uluç, dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor:

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Para badmintoncu 37 yaşındaki Narin Uluç, kazandığı ilk Türkiye birinciliği sonrası katılacağı Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmeyi hedefliyor.

Küçük yaşta geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli olan Narin'e, boy uzatma ameliyatı olduğu 19 yaşında koltuk değneği kullandığını gören bir arkadaşı tarafından spor yapması önerildi.

Bu öneriyi "Kendisini engelli olarak görmediği" gerekçesiyle önce umursamayan Narin, üniversite sınavı sonrası bir yere yerleşemeyince spora başladı.

Engelli durumu nedeniyle ayakta durması ve desteksiz yürüyebilmesine rağmen geriye doğru hareketleri sınırlı olan Narin, tekerlekli sandalye basketbolunu tercih etti.

Basketbolla 26 yaşına kadar ilgilenen Narin, spora ara verdiği bir yıllık sürede hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilendi.

Yeniden spor yapmaya başlayan Narin, bu kez basketbol gibi hareketli bir spor olan para badmintonla ilgilenmeye başladı.

Tek ve çiftlerde Türkiye ve Avrupa ikincilikleri, üçüncülükleri olan Narin, son olarak katıldığı 5-7 Ağustos'ta düzenlenen Para Badminton Türkiye Kupası'nda tek kadınlarda birinci oldu.

Aldığı ilk Türkiye birinciliğiyle motivasyonu artan Narin, 1-6 Kasım'da Japonya'da yapılacak olan Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda iyi bir derece almak için çalışıyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Narin, AA muhabirine, üniversite sınavını kazanamayınca hayatın içinde olmayı seven bir insan olarak spora yöneldiğini aktardı.


- Diğer badmintonculardan partner desteği

Yaptığı araştırmalarla basketbol yerine kendisine uygun olan badmintonu tercih ettiğini belirten Narin, bu sporda da başarılı olabilmek için antrenmanlarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Şu an Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Narin, iş hayatı nedeniyle Aksaray'a fazla gidemediğini, antrenmanlarının büyük bölümünü Adana'da tek başına veya diğer badmintoncuların desteğiyle yapabildiğini belirtti.

Fırsat buldukça Aksaray'a gittiğini aktaran Narin, 2013'den bu yana ilgilendiği para badmintonda Türkiye ve Avrupa dereceleri elde ettiğini söyledi.


- "Dünyada derece yapmak istiyorum"

Narin, 5-7 Ağustos'ta düzenlenen Para Badminton Türkiye Kupası'nda aldığı birinciliğin kendisini hırslandırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Benim için bir kırılma noktası Türkiye şampiyonluğu, çünkü uzun zamandır çaba sarf ediyorum. İkincilikten bir adım yukarı çıkmanın zamanı gelmişti. Daha önce de dünya şampiyonalarına katıldım. Güney Kore, Almanya, son olarak İsviçre'deki dünya şampiyonasına katıldım ama bu birincilikle oluşan kırılma noktasından sonra dünyada derece yapmak istiyorum. Bunun için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Bu işten keyif almaya, kendimi kendime ispat etmeye çalışıyorum. Mücadelem, başka sporculardan ziyade kendimle."

Narin, başarılarında emeği olan Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile müdürlük antrenörü Hava Altındağ'a teşekkür etti.

Badminton antrenörü ve veteran badmintoncu Ahmet Yılmaz da Narin'e Adana'da yaptığı antrenmanlarda yardımcı olduğunu ve birlikte çalıştıklarını kaydetti.

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