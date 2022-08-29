Adana'da tarımsal ürün hırsızlığı yapan 84 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da jandarma ekipleri, yılın ilk 7 ayında tarımsal ürün hırsızlığına karışan 84 şüpheliyi yakaladı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasadına başlanan başta narenciye olmak üzere tarım ürünlerindeki hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalara, dron ile havadan da destek veriliyor.

Ekipler, yılın ilk 7 ayında tarımsal ürünlerden hırsızlıkla ilgili 84 şüpheliyi yakaladı.



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