Adana Valisi Elban'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

ADANA (AA) - Adana Valisi Süleyman Elban, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Elban, mesajında, Türk milletinin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını bildirdi.

İstiklal Harbi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos zaferinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli ve güçlü bir adım olduğunu anımsatan Elban, şunları ifade etti:

"Vatan topraklarımızda milli irademizin ve bağımsızlığımızın ilelebet süreceğinin tüm dünyaya ilanıdır. Milletimiz bu önemli adımın ardından 'Muasır medeniyetler seviyesini yakalama' hedefiyle cumhuriyeti kurmuştur. 30 Ağustos'ta tarihe altın harflerle yazılan zaferle milletimiz, kendisine reva görülen esaret gömleğini yırtıp atmış, bin yıldır yaşadığımız bu topraklarda, ilelebet kalma kararlılığını bir kere daha göstermiştir. Bu zafer, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece milletimizin varlığından, birliğinden ve bağımsızlığından asla ödün vermeden, birlik ve bütünlüğümüze yönelik her türlü tehdit, saldırı karşısında kenetlenerek hiçbir güce fırsat vermeyeceğinin simgesi olmuştur."



Elban, ecdadın canlarını ortaya koyarak verdiği bu şanlı mücadelenin, daha güçlü yarınlar için ilham kaynağı olduğunu belirtti.



Kendilerine düşen görevin, ecdadın büyük fedakarlıklarla kazandığı vatan toprağını korumak ve ilelebet payidar kılmak olduğunu kaydeden Elban, "Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Zafer'imizin 100. yıl dönümünde, başta bu zaferi milletimize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakların bedelini canlarıyla, kanlarıyla, alın terleriyle ödeyen ve bizlere bırakan şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.​​​​​​​



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