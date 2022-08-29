Aladağ'da düzenlenen futbol turnuvası sona erdi

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ADANA (AA) - Aladağ ilçesinde düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Aladağ Belediyesince, Aladağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Stadı'nda düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvasının final maçında Meydan Gençlikspor ile Sivişlispor karşılaştı.

Maçta rakibini yenen Sivişlispor turnuvanın şampiyonu oldu.







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