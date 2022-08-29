Adanaspor, Portekizli futbolcu Pedro Nuno'yu renklerine bağladı

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Portekiz'in Belenenses SAD takımından orta saha oyuncusu Pedro Nuno'yu transfer etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyesi İbrahim Akgül ile bir araya gelen 27 yaşındaki Portekizli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, Pedro Nuno'nun camiaya hayırlı olması dilendi.

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