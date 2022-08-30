Adana'da husumetlisini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde husumetli olduğu bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Sarıhamzalı Mahallesi'nde, 12 Ağustos'ta Deniz Kutlu (24), aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen B.C. (28), M.E. (23) ve R.E. (20) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.C, Kutlu'yu tabancayla çeşitli yerlerinden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kutlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.C, M.E. ve R.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E. ile R.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.