Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, görevine başladı

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ Kaymakamlığına atanan Emre Cebeci, görevine başladı.

Kayseri Tomarza Kaymakamı iken Aladağ Kaymakamlığına atanan Cebeci, ilçeye geldi.

Görevine başlayan Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye hizmet etmekten ve sorunlarına çare olmaktan onur duyacağını söyledi.



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