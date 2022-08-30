Adana'da bacağına korkuluk demiri saplanan kişi hastaneye kaldırıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bacağına korkuluk demiri saplanan kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi'nde kimliği öğrenilemeyen bir kişinin bacağına, üzerinden geçmeye çalıştığı korkuluk demiri saplandı.

Durumu fark edenler, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı CANKUR ekipleri, kişinin bacağındaki demiri kesme makasıyla korkuluktan ayırdı.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, yaralının korkulukta asılı kaldığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.