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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

AA

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da sulama kanalına düşen kişi kayboldu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Koza Mahallesi Sümbül Caddesi'nde bir kişi sulama kanalına düşerek akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşlar, suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama çalışması başlattı.

Dalgıç polislerin kaybolan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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