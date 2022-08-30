Pozantı'da Kur'an kursunda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde, yaz Kur'an kursunda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kursunu tamamlayan öğrenciler için Büyük Tekir Merkez Cami'de etkinlik gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Ömer Ünverdi'nin de katıldığı etkinlikte yaz Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.



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