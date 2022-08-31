Adanalı iki ampute futbolcu ve antrenör genç milli takım kampında

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ADANA (AA) - Adana Ampute Engelliler Spor Kulübü antrenörü Murat Kaya ile iki sporcu, Aksaray'da düzenlenen Ampute Futbol Genç Milli Takım Kampına katıldı.

Milli Takım yardımcı antrenörü Kaya, AA muhabirine, Aksaray Paralimpik Oyunlar Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde 27 Ağustos'ta başlayan ve 4 Eylül'e kadar sürecek kampa 32 sporcunun katıldığını belirtti.

Kampta, kendisinin yardımcı antrenör olarak görev yaptığını aktaran Kaya, "Kampta kulübümüzden sporcular Ömer Bulut ve Mehmet Dönmez de yer alıyor. Verimli bir kamp oluyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Kampla A Milli Takım'a sporcu kazandıracağız." ifadesini kullandı.



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