Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci muhtarlarla bir araya geldi

ADANA (AA) - Aladağ Kaymakamı Emre Cebeci, muhtarların katılımıyla istişare toplantısı yaptı.

Cebeci, Aladağ Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, halka hizmet etmek, sorunlarına çözüm bulmak amacıyla görev yaptığını söyledi.

En yakın çalışma arkadaşları olan muhtarlarla sık sık bir araya gelerek hizmetlerin merkez ve kırsal mahallelere ulaşmasını sağlayacaklarını ifade eden Cebeci, "Vatandaşlarımızın temsilcisi olan onların ihtiyaç ve sıkıntılarının tespiti noktasında önemli görevler üstlenen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra birlikte hizmet edeceğiz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum." dedi.

Toplantıda muhtarlar ile görüş alış verişinde bulunuldu.







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