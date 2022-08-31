Adana'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Havuzlubahçe Mahallesi'nde sokaktaki Muhammet A. ve Mehmet Ö'ye motosikletli iki kişi tabancayla ateş edip kaçtı.

İki kişinin yaralanması üzerine, çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Muhammet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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