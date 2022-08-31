Adanaspor, Miran Ağırbaş'ı transfer etti

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Miran Ağırbaş'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki defans oyuncusu Miran Ağırbaş ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ağırbaş'ın transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



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