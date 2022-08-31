Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı

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ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Berkan Güner'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki defans oyuncusu Berkan Güner ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Berkan Güner'in transferinin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

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