Teknik direktör Montella, Balotelli ile yaşadığı tartışma hakkında konuştu:

ADANA (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, HangiKredi Ümraniyespor maçı sonunda oyuncusu Mario Balotelli ile yaşadığı tartışma nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Montella, ligin 5. haftasında Atakaş Hatayspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdükleri kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yendikleri karşılaşmayı değerlendiren Montella, "Çok zor bir maç bizi bekliyordu. Cesaretli, iyi defans yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. O yüzden galibiyet için mutluyum." dedi.

Takımın performansından memnun olduğunu belirten Montella, "Her maçın bizler için ayrı bir parametre olduğunu biliyoruz. Bunun ne kadar önemli olduğunu da biliyorduk. Sahaya yansıttığımız takım ruhu çok önemliydi. Hatta maçın yorgun anlarında bile göze hoş gelmese de o pratik mücadele bize galibiyeti getirdi." değerlendirmesinde bulundu.





-"Kulübümüzden özür dilerim"





Montella, maç sonunda Mario Balotelli ile yaşadığı tartışmanın hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Kulübümüzden özür dilerim. Bu tarz olayların sahada yaşanmaması, sorunun soyunma odasında çözülmesi gerekiyor. Gerçekten de kendime hakim olamadım. Dışarıdan bizi seyreden çocuklara bile kötü örnek olduğumu söyleyebilirim. O yüzden bu konuda genelde ben daha sakin kalan taraf olduğum için bir daha yaşanmaması adına elimden gelen her şeyi yapacağım. Biz robot değiliz. Biz de etten kemikteniz. O yüzden bu konuda kusurlu olduğumu biliyorum ve bir daha tekrarlanmayacağını da biliyorum."





- "Balotelli ile ilişkimiz gayet iyi"





Balotelli ile yaşadığı tartışmadan dolayı üzgün olduğunu yineleyen Montella, "Balotelli ile ilişkimiz gayet iyi, herhangi bir sorunumuz yok. Bu olaydan önce de zaten kendisi gitmek istediğini ifade etmişti. Hiçbir şekilde bizi etkilememişti. Sadece oyun anlamında bir şeyler olduğu için orada gerginlik yaşadık. Saha dışında da ilişkimiz çok iyi bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Gitmesi durumunda Balotelli'nin yerine bir forvet transferi olma durumuyla ilgili soru üzerine Montella, "Kulübümüz, benim nasıl bir oyun tarzı oynattığımı biliyor. Ben de kulübümüzün oyun tarzı için elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden şu ana kadar gösterdikleri bütün fedakarlıkların yanı sıra biliyorum ki başkanımız imkan ve fırsat bulursa bir şeyler yapacaktır. Son karar her zaman kulübümüzün." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor ile 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını aktaran Montella, "Zor bir rakip olacağını biliyoruz. Baktığınızda geçen sene ile hemen hemen aynı kadroya sahipler. Hocayı değiştirmelerine rağmen aynı şekilde devam eden bir kadro var. Şu anda aldıkları puan, onların oynadığı ve yapmak istediği oyunu yansıtmıyor. Tekrar ayağa kalkmaya çalışan bir kulübe karşı oynamaya gidiyoruz."​​​​​​​ diyerek sözlerini tamamladı.



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