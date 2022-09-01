Döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında hapis istemi

AA

Döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki dükkanında döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan B.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki sanık B.K'ye ait döner salonunda uyuşturucu saklandığı ve satıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Sanığın, dükkanında V.K'ye döner ekmeği arasına gizlediği uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı ve adreste uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ile hassas terazi de ele geçirdiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu anlatılarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Traktöre arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adana'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl açılış törenleri düzenlendi
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl ...
Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3)
YEREL HABERLER Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (3)
Birlikte yaşadığı kadına kızıp, evi yakan kiracı serbest
YEREL HABERLER Birlikte yaşadığı kadına kızıp, evi yakan kiracı ...
Montella´dan 'Balotelli' açıklaması: Yaşanan gerginlik için özür diliyorum
YEREL HABERLER Montella´dan 'Balotelli' açıklaması: Yaşanan ...
Adana´da iki ayrı uyuşturucu operasyonu; 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Adana´da iki ayrı uyuşturucu operasyonu; 8 kişi ...
Adana'da tadilat sırasında bulunan ve kafatası sanılan cismin taş olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Adana'da tadilat sırasında bulunan ve kafatası ...
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
Teknik direktör Montella, Balotelli ile yaşadığı tartışma hakkında konuştu:
YEREL HABERLER Teknik direktör Montella, Balotelli ile yaşadığı ...
Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (2)
YEREL HABERLER Şermin, başı taşla ezilerek öldürüldü (2)
Genç kadın, başı taşla ezilerek öldürüldü / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Genç kadın, başı taşla ezilerek öldürüldü / Ek ...
Genç kadın, başı taşla ezilerek öldürüldü
YEREL HABERLER Genç kadın, başı taşla ezilerek öldürüldü
GÜNCELLEME 2 - Adana'da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Adana'da darbedilip kafasına taşla ...
GÜNCELLEME - Adana'da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Adana'da darbedilip kafasına taşla ...
Adana’da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü
YEREL HABERLER Adana’da darbedilip kafasına taşla vurulan kadın öldü
Sokakta çıkan kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Sokakta çıkan kavgada bıçaklandı, hastanede hayatını ...
Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da evin damından düşen hırsızlık zanlısı ...
Hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi, damdan düşerek yaralandı
Adana Demirspor, Balotelli ayrılığını açıkladı
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Balotelli ayrılığını açıkladı
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu
YEREL HABERLER Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a ...
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Adanaspor, Berkan Güner'i kadrosuna kattı
Adanaspor, Miran Ağırbaş'ı transfer etti
YEREL HABERLER Adanaspor, Miran Ağırbaş'ı transfer etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.