Yüreğir’de Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilere tuzak dağıtımına başlandı

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi tarafından Akdeniz meyve sineğiyle mücadele amacıyla üreticilere tuzak dağıtımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, narenciye üreticilerinin en önemli sorunlarından biri olan zararlıya karşı mücadelesine destek veriliyor.

Bu kapsamda üreticilere yönelik feromon tuzak dağıtımına başlayan ekipler, dönem içerisinde 10 bin tuzağı üreticilere ulaştırmış olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede sağlıklı gıda üretimini teşvik etmek, ürün kalitesini ve verimini artırmak amacıyla üreticiyi destekleme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Narenciye üretiminin yoğun olduğu ilçede binlerce ağacı kimyasal madde kullanmadan bu zararlıya karşı korumak için tuzak dağıtımına başladıklarını ifade eden Kocaispir, tuzakların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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