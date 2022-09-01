AK Parti Kozan İlçe Başkanı Bilgili'den Kaymakam Arslanköylü'ye ziyaret

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ADANA (AA) - AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü'yü ziyaret etti.

Arslanköylü, makamında ağırladığı Bilgili'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.



Bilgili de Kaymakam Arslanköylü'ye yeni görevinde başarılar diledi.



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