Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Güzpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, yerleşim yerlerine de yakın bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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