Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salbaş Mahallesi'nde ikamet eden 2 kişinin orman arazisinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, zanlıları Hint kenevirlerini sökmeye çalışırken yakaladı.

Ekipler, arazi ve zanlıların evinde 142 kök Hint keneviri ile 2 kilo 970 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.