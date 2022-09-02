Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde elektrik direğine tırmanan bir kişi, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Beyazevler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Aykut Oruç, henüz belirlenemeyen nedenle tırmandığı elektrik direğinde akıma kapıldı.

Olayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Oruç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Oruç'un cenazesi otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.













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