Adana'da kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarındaki kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

Mukadder Özgüner (56) yönetimindeki 01 BE 630 plakalı kamyon, Göller Yaylasından dönerken Elma Dere mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Özgüner, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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