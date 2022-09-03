Adana'da 18 milyon 325 bin makaron ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 18 milyon 325 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adres ve araçlara operasyon düzenlendi.

Aramalarda 4 milyon 425 bini tütün doldurulmuş 18 milyon 325 bin makaron, 90 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Polis ekipleri, 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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