HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu:

AA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adana'da konuştu:

ADANA (AA) - Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) çalışan işçilerin kadro almaları için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Arslan, Seyhan ilçesindeki bir otelde düzenlenen HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Adana Şubesi'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda, sendikanın, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olduğunu söyledi.

KİT'lerde görev yapan işçilerin kadroya alınması çalışmalarına değinen Arslan, "Taşeron işçilerin kadro mücadelesini geçmişte olduğu gibi yine biz yapıyoruz. Biz, arkadaşlarımız kadro alırsa 10 bin üyemizi kaybedeceğiz. Helali hoş olsun, yeter ki siz kadronuza kavuşun. Biz sizin kadro almanız için mücadele edeceğiz." dedi.

Arslan, bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol imzalandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Protokolün yerine gelmesini istiyoruz. Yeni bir şey istemiyoruz, bunu imzaladık ve yerine getirilmesini istiyoruz. Özlük haklarımız konusunda da mücadelemizi sürdüreceğiz. Umutsuz olmasınlar biz bitmeden bitirmeyeceğiz. Bu meseleyi yine biz çözeceğiz ama bize ve HAK-İŞ'e güveneceksiniz. Bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın güvencesi ve göstergesidir. Biz, bu işin mücadelesini bu can bu tende olduğu sürece sürdüreceğiz. İnşallah kısa zamanda biz bu işi başaracağız."

Türkiye ve dünyada sendikal hareket için tarihi başarıya imza attıklarını dile getiren Arslan, yeni başarılar elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Kongreye AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

12 motosiklet çaldı; 'Yakalanmayınca çalmaya devam ettim' dedi
YEREL HABERLER 12 motosiklet çaldı; 'Yakalanmayınca çalmaya devam ...
250 bin TL´lik hırsızlığın şüphelisinin içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı
YEREL HABERLER 250 bin TL´lik hırsızlığın şüphelisinin içtiği ...
Mario Balotelli'nin Türk futbolu karnesi
YEREL HABERLER Mario Balotelli'nin Türk futbolu karnesi
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 ...
Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana'da kaldırımda erkek cesedi bulundu
"Deneyap Teknoloji Atölyesi"ni Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantıyla açtı
YEREL HABERLER "Deneyap Teknoloji Atölyesi"ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
Eski eşinin öldürdüğü Şermin'in 2 kızına anneanneleri sahip çıktı
YEREL HABERLER Eski eşinin öldürdüğü Şermin'in 2 kızına anneanneleri ...
Eski kocasının öldürdüğü kadının ailesi, zanlının hak ettiği cezayı almasını istiyor
YEREL HABERLER Eski kocasının öldürdüğü kadının ailesi, zanlının hak ...
Uçurtmasını kurtarmak isteyen Dilara´nın ölümüne neden olan elektrik telleri kaldırıldı
YEREL HABERLER Uçurtmasını kurtarmak isteyen Dilara´nın ölümüne ...
Adana´da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 13 milyon 900 bin kaçak makaron ele ...
Adana'da 18 milyon 325 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 18 milyon 325 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 2 bin polis ile hava destekli 'huzur' uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da 2 bin polis ile hava destekli 'huzur' ...
Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 27 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş ...
Adana'da kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da kayaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı
Müzisyen Yazıcıoğlu, şehit Hasan Sert için yazdığı ağıtı oğluna hediye etti
YEREL HABERLER Müzisyen Yazıcıoğlu, şehit Hasan Sert için yazdığı ...
Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Adana'da kayıp kişinin cesedi bulundu
Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan ...
Elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
YEREL HABERLER Elektrik direğinde akıma kapılıp öldü
Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber alınamıyor
YEREL HABERLER Adana'da kaybolan alzaymır hastasından 3 aydır haber ...
Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana'da orman arazisinde Hint keneviri yetiştiren 2 ...
Adana'da ormana yakın ev, alev alev yandı
YEREL HABERLER Adana'da ormana yakın ev, alev alev yandı
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.