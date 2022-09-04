Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

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ADANA (AA) - Adana'nın Sarıçam ilçesinde, ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Buruk Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda personelle yangına müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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