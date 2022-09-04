Futbol: Spor Toto 1. Lig

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Can Cengiz, Hasan Hüseyin Tetik, Ferdi Karadoruk

Adanaspor: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu (Dk. 82 Metehan Altunbaş), Evren Korkmaz, Roche, Emre Kaplan, Hakan Yeşil (Dk. 62 Özcan Aydın), Benasser (Dk. 82 Pedro), Sacko (Dk. 27 Burak Çoban), Hakkı Türker, Tetteh (Dk. 62 Ahmethan Köse), Jallow

Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü (Dk. 87 Caner Baycan), İbrahim Öztürk, Björkander, Naderi (Dk. 79 Efe Sarıkaya), Kutay Yokuşlu, Eren Erdoğan (Dk. 90+4 Mehmet Gündüz), Salih Sarıkaya, Ceyhun Gülselam, Yusuf Tekin (Dk. 79 Erdem Özcan), Paixao

Goller: Dk. 14 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 28 Hakkı Türker (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Björkander, Dk. 90+4 Ceyhun Gülselam (Altay), Dk. 88 Evren Korkmaz, Dk. 90+2 Jallow (Adanaspor)





ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Adanaspor ile Altay 1-1 berabere kaldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.