Adanaspor-Altay maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında ağırladığı Altay ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "İkinci yarı kaybedebilirdik de ama biz ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlardan bir tanesini daha gole çevirseydik, belki farka gidebilirdik." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 4 maçta 4 beraberlik aldıklarına dikkat çekti.

Bu sonuçların kendilerine yakışmadığını, kazanabilecekleri müsabakalar oynadıklarını ifade eden Kaplan, şunları dile getirdi:

"Çok pozisyona giriyoruz, çok gol kaçırıyoruz. Hesapta olmayan bir duran topta gol yedik. O kadar duran top çalışmamıza, İbrahim'e adam markajı vermemize rağmen boş bıraktık. Yine gol yedik. Yani aslında baktığınızda her iki takım da iyi mücadele etti. İkinci yarı kaybedebilirdik de ama biz ilk yarıda girdiğimiz pozisyonlardan bir tanesini daha gole çevirseydik, farka gidebilirdik. Olmadı. Biz de savunmamıza pozisyonlar verdik. Üçüncü bölgede pozisyonlar bulduk. Git gelleri yaşadığımız bir maç oldu. 4 maç 4 puan. Bizim bazı şeyleri değiştirmemiz lazım. Ben taraftarları kutluyorum. Maçın hakemini kutluyorum. Altay takımını kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Önümüze bakacağız."





- Yılmaz: "Bugün İzmir'e galibiyetle dönebilirdik"





Altay Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, sıcak havada Adanaspor gibi namağlup bir takıma karşı iyi bir mücadele sergiledikleri ve sezonun ilk puanını aldıkları için oyuncularını tebrik etti.

Sonucun kendileri için sevindirici olmadığını ifade eden Yılmaz, "İlk yarıda ve özellikle ikinci yarıda 2-3 net pozisyonumuz var. Bugün İzmir'e galibiyetle dönebilirdik. Tabii biz bu maçı artık geride bıraktık. İnşallah yavaş yavaş ilerleyen oyunumuzla, alttan gelen genç oyuncularımızın katkılarıyla 1-2 hafta içinde özlenen Altay'ı izlettirebileceğimizi düşünüyorum. İnşallah bu yükselişimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.





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