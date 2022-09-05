Adana'da Nergizlik Barajı'na 30 bin sazan yavrusu bırakıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Karaisalı ilçesinde, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Nergizlik Barajı'na 30 bin sazan yavrusu salındı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla bir çalışma yürüttü.



Ekipler tarafından 30 bin sazan yavrusu Nergizlik Barajı'na bırakıldı.



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