Otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da, otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan Suriye uyruklu tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Suriyeli A.A, A.M. ve M.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın bagaj kısmında yastıklar içine gizlenip paketlenmiş halde sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Sanıkların uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, A.A, A.M. ve M.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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