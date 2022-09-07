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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti

AA

Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde vücuduna saçma isabet eden 17 yaşındaki kız yaralandı.

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde husumetlisinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen O.S, av tüfeğiyle çevreye ve evlere ateş açtı.

O sırada sokakta bulunan S.K'ya (17) tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.

Kolu ve omzundan yaralanan genç kız 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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