Adana'da kamyonla çarpışıp alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonla çarpıştıktan sonra alev alan çalıntı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.S. idaresindeki 05 EZ 790 plakalı kamyon, Kozan-Ceyhan kara yolu Kayhan mevkisinde ters yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 Y 1632 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası alev alan otomobilde başlayan yangın kamyona da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İki araçtaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alev alan otomobilde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazaya karışan otomobilin, sabah saatlerinde Kozan ilçesinde bir iş yerinin önünden çalındığı belirlendi.

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