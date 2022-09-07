Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut esnaf ziyaretinde bulundu

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ADANA (AA) - Pozantı Kaymakam Vekili Fatih Karamahmut, ilçedeki esnafı ziyaret etti.

Karamahmut, bazı ilçe protokolünün katılımıyla Atatürk Caddesi'ndeki esnafla bir araya geldi.

Esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen Karamahmut, ziyaretlerine devam edeceğini belirtti.



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