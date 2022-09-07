Adana Demirspor, Gökhan Töre'yi transfer etti

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ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet Gökhan Töre'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Töre ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Hoş geldin Gökhan Töre." ifadesi kullanıldı.

30 yaşındaki Töre, son olarak Beşiktaş forması giymişti.









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