Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 1388 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 5 kişi hakkında tutanak tutuldu, 15 araca çeşitli maddelerden 29 bin 188 lira ceza uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca iş yerlerinde de denetim yapan ekipler, 3 iş yerine yasal işlem yaptı.



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