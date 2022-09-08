Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Sarıçam ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki ikametinde uyuşturucu satarken yakalandığını ve evindeki televizyon ünitesinin içinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Y.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Y.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü.

Suçlamaları kabul etmeyen Y.A, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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