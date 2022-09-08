GÜNCELLEME - Adana'da polisin elinden kaçan hırsızlık zanlısı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince sağlık kontrolü için götürüldüğü Adana Adli Tıp Birimi'nde kayıt işlemleri sırasında kaçan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Polis ekiplerince yakalanan hırsızlık zanlısı Baran S, sağlık kontrolü için Yüreğir Devlet Hastanesi kampüsünde bulunan Adana Adli Tıp Birimi'ne götürüldü.

Buradaki kayıt işlemleri sırasında kaçan Baran S, çevredeki mısır tarlalarına girerek izini kaybettirdi.

Bu sırada zanlıya engel olmak isteyen bir polis memuru, kazara kendisini tabancasıyla dizinden yaraladı. Yaralı polis, Yüreğir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaçan zanlının yakalanması için mısır tarlası ve civarında dron destekli çalışma yapıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheli Baran S'yi yakaladı.

Gözaltındaki şüpheli, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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