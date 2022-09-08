Adana'da iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bağtepe Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında hayvan otlatma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan Mukadder G. ve Ayşe G, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.





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