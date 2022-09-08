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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA

Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Akın idaresindeki 80 KD 612 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 01 Y 0656 plakalı hafif ticari araç, Gaziköy Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Akın ile hafif ticari araçta bulunan Gülşen Çatal (49), Ali Çatal (60) ve Cumali Çatal (56) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve CANKUR ekipleri sevk edildi.

CANKUR ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarttı.

Yaralılar ilk tedavilerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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